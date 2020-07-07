Годовой доход для самозанятых необходимо удвоить и тем самым увеличить существующую планку с 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей. Именно это поможет в большей степени легализовать этот сегмент и вывести его из тени.

Безусловно, 200 тысяч рублей в месяц – это хорошие деньги, у нас столько зарабатывает менее одного процента населения страны. А теперь государство, с одной стороны, призывает их выйти из тени, а с другой, не дает зарабатывать выше определенного порога. Тогда уж нужно ввести единые критерии доходности. Если государство установило планку в 5 миллионов рублей в год дохода, чтобы называть людей, зарабатывающих больше, богатыми и повышать им НДФЛ до 15%, то было бы логично сделать аналогичный финансовый критерий и для самозанятых граждан.

В России примерно от 27 до 38 миллионов человек имеют ту или иную неофициальную работу или подработку. И поэтому выход из тени может иметь как положительный, так и отрицательный оттенок. Так, с одной стороны этот сегмент бизнеса абсолютно самостоятельный и не требует опекунства со стороны государства. Люди сами себе зарабатывают на жизнь и обеспечивают свои семьи. И государство никак не участвует в их жизни. По сути это самый беспроблемный сегмент бизнеса.

В России все знают, что сегодня налог для самозанятых составляет 4%, а завтра кому-нибудь может прийти в голову повысить этот налог до 8% или до 12%, сославшись на очередной кризис. Много лет мы слышали от государства, что будет сохраняться плоская шкала налогов, но недавно для людей с доходом больше 5 миллионов рублей ее волевым решением решили поднять с 13 до 15%, и она перестала быть плоской.

Нет никакой гарантии, что ситуация не повторится. Именно поэтому в этом сегменте будет сохраняться недоверие. И решить проблему по выводу его из тени можно твёрдым и волевым решением по увеличению ежегодного дохода самозанятых с 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей.

Один из самых любопытных зарубежных опытов можно посмотреть в Канаде, где самозанятость приветствуется правительством. Самозанятые здесь такие же желанные иммигранты, как и самые рейтинговые по профессиям специалисты, такие как врачи или программисты. Предпринимателям, которые смогли организовать свой труд и собственные фирмы, будут здесь в почёте. В том числе возможно получить и вид на постоянное жительство в стране.

Однако, если говорить о развивающихся странах, то здесь самозанятость — это необходимость и основной вид заработка. Так, в Индии, как пишет издание, более 75% занятых работают сами на себя, в Кении данный показатель составляет около 60%, в Бангладеш — около 70%. При этом в большинстве развивающихся стран для самозанятых нет никаких социальных программ защиты и часто они предоставлены сами себе.

Напомним, что 1 июля жители всех регионов России могут стать самозанятыми. Соответствующий закон подписал президент РФ. При этом регионы сами могут вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД) и именно за ними остаётся право на окончательное решение. В свою очередь, глава государства также высказал инициативу снизить возрастную планку для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.

По официальным данным ФНС, на начало мая этого года в 23 регионах, где до этого применяется НПД, статус самозанятых имели свыше 740 тысяч человек.