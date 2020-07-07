МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, порога обязательной идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты.

При этом порог при покупке ювелирных изделий за наличные без идентификации остается прежним — 40 тысяч рублей.

Минфин РФ в мае предлагал отменить идентификацию покупателей при оплате ювелирных изделий банковской картой на сумму до 600 тысяч рублей в целях повышения конкурентоспособности российских алмазодобывающих и ювелирных компаний на российском и мировом рынках. Министерство также обращало внимание, что ограничения по покупке в 100 тысяч рублей нивелируют преимущества дистанционной продажи ювелирных изделий.

Позже Росфинмониторинг и Минфин договорились, что пока порог повысится до 200 тысяч рублей, а в дальнейшем, возможно, будет еще увеличен, пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Закон также содержит нормы, направленные на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Он должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о повышении пороговой стоимости ювелирных изделий – со дня опубликования.