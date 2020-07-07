МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Трансфин-М" направила письмо бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову, где изложила свое видение конфликта с бывшим главой компании Дмитрием Зотовым и выразила удивление его включением в "лондонский список", сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием письма. В пресс-службе "Трансфин-М" РИА Новости подтвердили факт отправки письма и отметили, что компания готова к прозрачному диалогу и открытому разбирательству.

Уголовное дело против Зотова было возбуждено в августе 2019 года, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере — незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании.

Экс-гендиректора "Трансфин-М" задержали в Москве в июне 2020 года, а в июле отпустили под подписку о невыезде. Это произошло после обращения Титова — Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут автоматически под арест. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.

"Мы с глубоким уважением относимся к Вашей деятельности и благодарны за Вашу работу по защите бизнеса и предпринимательского сообщества России. Однако считаем, что в данном конфликте российский бизнес представляет именно компания ПАО "Трансфин-М"…. Зотов никогда не являлся предпринимателем, а просто работал наемным топ-менеджером, и сам факт его нахождения в перечне Ваших подзащитных вызывает у нас недоумение", — цитирует источник содержание письма к Титову.

По данным компании, изложенным в письме, Зотов неоднократно превышал должностные полномочия. В частности, отмечается проведение сделок с аффилированными с экс-главой компаниями, продажа по заниженной стоимости вагонов рыночной стоимостью в 3 миллиарда рублей. Источник сообщил также, что в письме указано, что в должности генерального директора Зотов не заявлял акционерам о конфликте интересов: работе в иных организациях и ведении собственного бизнеса.

"Кроме того, в настоящее время проходят проверку ряд обращений ПАО "Трансфин-М" в правоохранительные органы по фактам, связанным с выводом денежных средств… и незаконным приобретением Зотовым… имущества ПАО "Трансфин-М", а также заключением ряда договоров с контрагентами на выполнение мнимых услуг", — рассказал собеседник агентства со ссылкой на письмо.