МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Отдельные гостиницы и другие средства размещения, ориентируясь на высокий спрос, поднимают цены на услуги до 50%, но при этом среднее подорожание отелей на курортах Черноморского побережья не превышает 8%, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Некоторые востребованные отели пытаются поднимать цены на последние номера, но мы не видим какого-то значительного роста стоимости проживания на курортах. Есть небольшое подорожание в 5-10%, а о глобальном повышении речи не идёт", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Ромашкин пояснил, что если в гостинице осталось всего 1-2 номера, то владельцы могут поднять цену за них до 50%, рассчитывая, что их обязательно выкупят.

"Это единичные случаи. Мы оперируем средним чеком на десятках тысяч туристов и видим, что максимальное удорожание держится в районе 8%", — сказал туроператор.

Он также проинформировал, что, согласно экспертной оценке, в целом Крым сейчас принимает до 50 тысяч туристов в сутки, а Краснодарский край — в три раза больше.