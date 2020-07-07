МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Московский аэропорт Шереметьево 27 июля возобновит работу терминала D, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", — сказала Захаренкова.

Кроме того с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода аэропорта.

Захаренкова отметила, что "Шереметьево" полностью готово к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей. При обслуживании пассажирских перевозок в аэропорту соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавируса в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора и медицинских учреждений.

"Шереметьево" 1 апреля закрыло терминал D на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса. С 20 марта были закрыты терминалы E и C.