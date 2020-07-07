МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о возможности авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты, следует из соответствующего документа.

В постановлении отмечается, что в случае наступления чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, введении режима повышенной готовности, авиакомпания вправе отменить рейс и вернуть пассажиру деньги. При отказе пассажира от перелета перевозчик также должен вернуть ему средства.

"Обязательство перевозчика перевезти пассажира в пункт назначения… прекращается, при этом перевозчик обязан в течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика", — говорится в документе.