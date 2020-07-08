МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Мостотреста" предъявили к выкупу 3% акций на 1,72 миллиарда рублей в рамках выделения из строительной компании нового общества "Дороги и мосты", говорится в сообщении "Мостотреста".

"7 июля совет директоров "Мостотреста" утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании требований о выкупе принадлежащих им акций "Мостотреста". Выкуп был объявлен на основании решения внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения из него АО "Дороги и мосты". Цена выкупа: 220,44 рубля за одну обыкновенную акцию общества. У акционеров будет выкуплено 7 820 613 акций (3% от общего количества размещенных акций общества) на общую сумму 1,724 миллиарда рублей, что составляет 8,19% стоимости чистых активов ПАО "Мостотрест", — сообщает компания.

Акционеры, не предъявившие акции к выкупу, станут также акционерами АО "Дороги и мосты" пропорционально числу принадлежащих им акций по данным реестра на дату регистрации новой компании, поясняет "Мостотрест".