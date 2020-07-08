МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Дешевые авиабилеты на черноморские курорты России компенсируют небольшое повышение цен на проживание в гостиницах и позволят туристам отдохнуть летом 2020 года по ценам предыдущего года, сообщил РИА Новости генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Сейчас мы видим избыток авиаперевозки на курорты Крыма и Краснодарского края. Поэтому авиакомпании предлагают очень низкие цены. Стоимость перелёта Москва-Адлер Адлер-Москва пока составляет 8-8,5 тысяч рублей. В предыдущие годы ничего дешевле 12 тысяч рублей не было. Билеты подешевели за счёт обострившейся конкуренции авиаперевозчиков на 25-30%", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По мнению Ромашкина, даже то подорожание отелей, о котором сейчас много говорится в СМИ, не играет большой роли. Он подтвердил, что есть небольшое подорожание в среднем на 8%, но о глобальном повышении речи не идёт.

"Такое удорожание отелей сейчас вполне может быть компенсировано низкой стоимостью авиаперелетов. Суммарно туристы могут съездить на курорты РФ по стоимости 2019 года и даже дешевле", — заверил туроператор.

Он так же проинформировал, что, согласно экспертной оценке, в целом Крым сейчас принимает до 50 тысяч туристов в сутки, а Краснодарский край — в три раза больше.