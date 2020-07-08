МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), соцсеть TikTok и туристический портал Russia Travel запустили кампанию для поддержки внутреннего туризма, говорится в сообщении TikTok.

"Кампания состоит из теста в приложении, серии прямых трансляций о разных регионах и серии тематических хэштег-челленджей. В течение трех недель кампании пользователи смогут узнать больше о популярных направлениях для путешествий по стране этим летом, таких как Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Республика Бурятия, а также открыть для себя неожиданные направления, такие как Кольский полуостров у побережья Северного Ледовитого океана", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках кампании #RussiaTravel в официальных аккаунтах агентств по туризму 40 регионов будет публиковаться соответствующий контент. Пользователи TikTok могут пройти специальный тест в приложении. "В результате участник получит индивидуальные рекомендации и советы от Russia Travel, которые помогут спланировать его отпуск", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках кампании глава Ростуризма Зарина Догузова расскажет о регионах и курортах, которые готовы принять туристов этим летом в прямом эфире в официальном аккаунте Russia Travel. Также в рамках кампании запущены четыре тематических хэштег-челленджа, каждый из которых посвящен определенному формату отдыха. Пользователям предлагается снять и опубликовать творческие короткие видеоролики с моментами из своих путешествий, говорится в сообщении.

"Мы часто не знаем, где в России можно хорошо отдохнуть. Нам хочется рассказать тиктокерам, куда можно отправиться по России действительно доступно. К примеру, нам бы хотелось раскрыть потенциал коротких поездок на выходные, которые осуществить несложно и они могут оставить незабываемые впечатления и красочные видео. Рассчитываем вдохновить российских пользователей TikTok на исследование нашей страны и создание интересных роликов, которые наберут много просмотров", — приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

"Вместе с Ростуризмом мы хотим помочь сообществу заново открыть для себя путешествия по России и спланировать свой летний отпуск. Мы верим, что кампания #RussiaTravel привлечет тысячи местных пользователей и вдохновит их на новые путешествия, а также на создание тематического контента", — комментирует операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.