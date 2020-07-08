МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддержал законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, следует из ответа ведомства за подписью замминистра — статс-секретаря Виктора Евтухова.

Ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал РИА Новости, что в комитете разработан законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения. Проект закона был направлен в профильные министерства для получения официальных отзывов. Текст законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.

"По нашему мнению, реализация положений данного проекта федерального закона позволит не только снизить объем вывозимых на полигон пищевых отходов, но и окажет значимую поддержку фермерам и хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой, в том числе на удобрения. Также сформируется новая отрасль промышленности, которая будет способствовать увеличению рабочих мест", — говорится в ответе Минпромторга (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Законопроектом предлагается установить возможность нахождения в обороте некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых есть возможность утилизации (переработки), в том числе путем направления на удобрения и корм животным. Также предлагается предоставить право, но не обязанность, организациям-"утилизаторам" нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных продуктов. При этом исключается возможность нахождения в обращении некачественных и опасных пищевых продуктов в целях употребления их в пищу человеком.