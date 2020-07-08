МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство России в несколько этапов внесет в капитал Российской венчурной компании (РВК) 6 миллиардов рублей для софинансирования рисков отечественных компаний по разработке инновационных лекарств и медизделий, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, речь идет о созданном ведомством и РВК венчурном фонде для высокотехнологичных медицинских проектов. "Капитал фонда планируется пополнять с 2019 по 2022 год по 1,5 миллиарда рублей", — рассказали в пресс-службе. Как отмечалось ранее, срок деятельности совместного фонда составит 10 лет с возможностью последующего продления.

"Вы знаете, что разработать химическую формулу в фарме — это большой риск и не факт, что получится результат. Мы, как ведомство, не имеем, к сожалению, права идти на такие риски, поэтому было принято решение правительством внести в капитал Российской венчурной компании (РВК) 1,5 миллиарда в прошлом и 1,5 миллиарда в последующие годы, для того, чтобы сформировать капитал 6 миллиардов…", — рассказал Мантуров в Совфеде.

Он пояснил, что данный механизм позволит мотивировать частный бизнес получать новые прорывные инновационные лекарства и медизделия. По его словам, сейчас с Минздравом прорабатывается возможность заложить гарантию государственных закупок этих лекарственных изделий в рамках национальных проектов.

"Существует также механизм офсетов. В частности, Москва работает именно таким способом, когда предоставляет гарантию того, что она будет приобретать определенные объемы фармпродукции с тем, чтобы предприятиям вкладывать в развитие и создание нового производства", — напомнил министр.