МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ситуация стабильного негатива, сплотившая туристический рынок, когда в отрасли не произошло ни одного банкротства, продлится до конца 2020 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва", она отметила, что туристическая отрасль всего мира сейчас находится в таком положении, к которому сложно подобрать литературное название.

"Но при этом произошла всеобщая мобилизация. Никто никому денег не возвращает, перевозчики и гостиницы не возвращают денег туроператорам, туроператоры не могут вернуть деньги туристам", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.

По словам представителя АТОР, в отрасли установился некий гармоничный стабильный негатив, но это удивительным образом мобилизовало рынок.

"Поэтому с марта и до настоящего времени у нас нет ни одного закрывшегося туроператора, "кинувшего" клиентов турагентства, обанкротившейся авиакомпании. Я думаю, что такая стабильность продержится почти до конца года", — отметила Ломидзе.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что поскольку потенциал туризма в России очень высок, то он в текущих условиях приобретает стратегическое значение.