МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. РЖД изучают информацию о тендере Индийских железных дорог (Indian Railways) на пассажирские перевозки по 109 маршрутам в этой стране, решение об участии пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Bloomberg в начале июля сообщал, что Indian Railways впервые хочет привлечь инвестиции частных компаний для эксплуатации и обслуживания пассажирских поездов. В частности, Министерство путей сообщения попросило компании заявить о своем интересе к эксплуатации пассажирских поездов по 109 маршрутам с 151 составом. Отобранные частные компании должны будут производить большинство поездов локально и нести ответственность за финансирование, закупку, эксплуатацию и техобслуживание поездов, хотя машинисты и охранники будут предоставлены государственным предприятием.

"Компания изучает информацию об этом тендере. Решение о целесообразности участия пока не принято", — сообщили в пресс-службе РЖД в среду.

РЖД неоднократно заявляли об интересе к участию в реализации проектов в Индии. Сотрудничество РЖД с Индией развивается в сферах модернизации инфраструктуры и подготовки кадров. Так, в декабре 2019 года Индийскими железными дорогами было принято технико-экономическое обоснование РЖД проекта повышения скорости движения поездов до 200 километров час на линии Нагпур–Секундерабад. Кроме того, в прошлом году более 180 сотрудников Индийских железных дорог прошли подготовку в России по специальным образовательным программам.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с послом Индии в России Венкатешем Вармой в феврале текущего года сообщал, что компания готова расширить взаимодействие с коллегами из Индийских железных дорог. РЖД в мае текущего года сообщали, что "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД по реализации зарубежных проектов) и Ircon International Limited (IRCON, дочерняя компания Индийских железных дорог) определят возможные для участия инфраструктурные проекты в области железнодорожного транспорта в Индии и третьих странах.