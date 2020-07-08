МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сервис экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров "Яндекс.Лавка" выходит на региональный рынок: первым городом за пределами двух столиц стал Нижний Новгород, в развитие сервиса здесь компания вложит за год около 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Лавки".

"С Нижнего Новгорода начинается наше развитие за пределами двух столиц, поэтому для нас это открытие особенное. Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги онлайн, частота использования других сервисов "Яндекса", развитая логистика… В ближайший год мы планируем инвестировать в наше развитие в регионе около 100 миллионов рублей", – рассказал операционный директор "Яндекс.Лавки" Вадим Петров.

Первые склады "Лавки" открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах. Они будут обрабатывать заказы из близлежащих домов и офисов, а доставку обеспечат курьеры на велосипедах. В районы, где склада пока нет, заказы доставят на такси. Со временем в других районах тоже откроются склады и сервис будет доступен сразу полумиллиону нижегородцев. Доставка будет осуществляться бесплатно, уточнили в компании.

Отмечается, что в ассортименте "Лавки" в Нижнем Новгороде много местных производителей и товаров из соседних областей, среди поставщиков готовой еды также есть локальные партнеры.

Сервис в Нижнем Новгороде начинает работать в 7:00, раньше большинства кафе и магазинов, а последний заказ можно сделать в полночь, когда большинство служб доставки уже не работают.

Все заказы доставляются бесконтактно – курьер оставит заказ на сумке и отойдет на 1,5-2 метра. Курьерам ежедневно измеряют температуру, выдают маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумкок, отметили в компании.