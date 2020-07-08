ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. Компания по производству и продаже одежды Brooks Brothers сообщила в среду, что подала заявление о защите от кредиторов по процедуре банкротства.

Компания основана в 1818 году и претендует на то, что является старейшим брендом одежды в США. Компания утверждает, что ее костюмы носили 40 президентов США. Кроме того, это редкий производитель одежды, чья продукция сделана в США.

Бренд Brooks Brothers страдал от смены офисных предпочтений в сторону менее официальной одежды еще до того, как пандемия COVID-19 заставила закрыть магазины.

В настоящее время бренд также производит и маски для лица.

Процедура банкротства не всегда ведет к ликвидации компании, часто она позволяет реструктурировать долговую нагрузку и продолжить работу.