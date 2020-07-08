МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. РЖД в июне 2020 года увеличили среднюю скорость доставки грузов в целом по сети на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и почти на треть — контейнеров между Китаем и Европой, следует из сообщения компании.

"В июне 2020 года средняя скорость доставки груженой отправки в целом по сети ОАО "РЖД" выросла до 453,7 километра в сутки, что на 16,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Надежность доставки – доля отправок, прибывших в установленный срок, составила 99%, что на 0,9 процентных пункта выше, чем в июне 2019 года", — говорится в сообщении в среду.

При дальности перевозок свыше 2600 километров средняя скорость груженой отправки выросла до 615,6 километра в сутки (рост на 13,9%). Ускорение на больших расстояниях происходит за счет маршрутизации перевозок, сокращения потерь на маневровые операции, удлинение гарантийных участков безопасного проследования грузовых вагонов без осмотра в пути следования, поясняет компания.

"Средняя скорость транзитных контейнерных поездов Китай – Европа на инфраструктуре ОАО "РЖД" (участок Карталы – Красное) в июне достигла 1327,8 километров в сутки – на 28,8% выше, чем годом ранее", — сообщают РЖД.

Средняя скорость доставки груженых отправок на сети РЖД в первом полугодии 2020 года увеличилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 445,1 километров. При этом надежность доставки достигла 99,5% (за 6 месяцев 2019 года – 98,4%).