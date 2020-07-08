МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" проведет допэмиссию акций на 1,25 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Общее собрание акционеров девелопера решило увеличить уставный капитал компании путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве 50 миллионов штук номинальной стоимостью 25 рублей каждая, говорится в сообщении.

"Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена советом директоров общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, но не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций", — добавляется в нем.

Ранее "Самолет" собирался провести допэмиссию акций для первичного размещения на рынке (IPO), но позднее отказался от этой идеи. В мае девелопер планировал утвердить новый проспект допэмиссии в ближайшие 2,5 месяца, однако не планировал IPO до осени.

О намерении девелопера провести первичное публичное размещение акций Московской бирже, в ходе которого планировалось привлечь 250-300 миллионов долларов, стало известно в 2018 году. Предполагалось, что компания может провести IPO уже осенью 2018 года, но размещение было перенесено из-за неблагоприятной конъюнктуры. Гендиректор девелопера Игорь Евтушевский осенью 2019 года говорил, что компания готова к проведению IPO при благоприятной ситуации на рынке.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Компания на 37,5% принадлежит Михаилу Кенину и его семье, на 46,5% Павлу Голубкову, Игорю Евтушевскому принадлежит 10%, Антону Елистратову — 6%.