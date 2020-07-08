ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл — ПРАЙМ. Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, немецкая компания Flixbus, с 16 июля приступит к обслуживанию линий из Таллина, Риги, Каунаса и Вильнюса в города Восточной и Западной Европы, сообщил в среду управляющий директор компании в странах Балтии, Польше и Украине Михал Леман.

Компания Flixbus была основана в 2013 году, а с 2015 года стала работать на международном рынке. В настоящее время автобусные маршруты Flixbus проходят через свыше 2,5 тысячи населенных пунктов в 29 странах.

"Из Таллина компания запустит линию в Варшаву. По пути запланированы остановки в Пярну, Риге, Рижском аэропорту, Елгаве, Шяуляе, Каунасе, Сувалках, Аугустове и Ломзе. На первом этапе из Таллина в Варшаву будет ходить один автобус в сутки. Дальше посмотрим",- сказал Леман порталу эстонского телерадиовещания ERR. В Эстонии в настоящий момент запущен сайт, на котором можно купить билеты.

Услуги Flixbus предоставляются в сотрудничестве с региональными автобусными компаниями по всей Европе. Местные партнеры отвечают за ежедневное выполнение маршрутов, в то время как Flixbus отвечает за официальные разрешения, необходимые для работы междугородной сети. Flixbus занимается сетевым планированием, маркетингом, ценообразованием, управлением качеством и обслуживанием клиентов. В странах Балтии основным транспортным партнером для обслуживания маршрутов Flixbus станет литовская автобусная компания Ollex.