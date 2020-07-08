МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Общее собрание акционеров девелоперской компании "Самолет" решило не выплачивать дивиденды акционерам компании за 2019 год.

"Прибыль за 2019 год не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать", — говорится в материалах компании.

Как пояснили в пресс-службе компании, такое решение было принято с целью направить прибыль на развитие компании в условиях сложной макроэкономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее "Самолет" сообщал, что планирует с 2020 года выплачивать дивиденды два раза в год. В том случае, если соотношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1х, то дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО за соответствующий период. При соотношении чистого долга к EBITDA от 1х до 2х компания намерена платить дивиденды в размере не менее 33% чистой прибыли по МСФО, при соотношении более 2х дивиденды выплачиваться не будут.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Компания на 37,5% принадлежит Михаилу Кенину и его семье, на 46,5% Павлу Голубкову, Игорю Евтушевскому принадлежит 10%, Антону Елистратову — 6%.