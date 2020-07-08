МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму намерено помогать в развитии туристической инфраструктуры в районе озера Байкал, в том числе субсидировать процентную ставку на строительство отелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По итогам рабочей поездки в Иркутскую область она отметила, что Байкал – один из ключевых туристических "магнитов" России, системное и грамотное развитие туризма может внести существенный вклад в экономику региона, повысить доступность и привлекательность озера для туристов и сохранить экосистему. Догузова подчеркнула, что одной из ключевых проблем остаётся отсутствие качественных комплексных туристических продуктов в разных ценовых категориях.

"Речь в первую очередь идёт об отсутствии современной обеспечивающей и туристической инфраструктуры. Нам еще многое предстоит сделать вместе с регионами: мы будем развивать особые экономические зоны, перенастраивать инфраструктуру и работать с инвесторами. Одна из ключевых мер поддержки, которую мы планируем предложить инвесторам – субсидирование процентной ставки на строительство отелей", — заявила руководитель Ростуризма.

"Отдельный трек работы – это создание сети кемпингов и глэмпингов – современных модульных некапитальных строений, которые набирают в мире большую популярность. Мы готовы поддержать предпринимательские инициативы по созданию таких проектов", – отметила Догузова.

В 2019 году в Приангарье побывали более 1,7 миллиона туристов, из них более 367 тысяч – иностранцы. В основном Иркутскую область посещают с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, актуальны деловые поездки, экологические туры, частные визиты.

Глава ведомства рассказала, что вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым обсуждалась возможность субсидирования чартерных рейсов в Иркутск и на Байкал из других регионов страны.