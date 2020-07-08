МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Переговоры между странами, которые ведутся на уровне министерств и ведомств, очень скоро прояснят ситуацию вокруг выезда российских туристов за границу, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы в плотном контакте находимся с нашими зарубежными коллегами, я лично знаю всех министров туризма, мы со всеми общаемся. Сейчас идет процесс переговоров. Я думаю, что в ближайшее время будет какая-то ясность", — сказала она в ходе трансляции в TikTok.

"Такие решения должны приниматься на двусторонней основе. Как только такие договоренности будут достигнуты МИДом, Роспотребнадзором и целым рядом ответственных министерств и ведомств, со стороны Ростуризма точно никаких препятствий не будет и не может быть", — добавила Догузова.

Она подчеркнула, что задача ведомства заключается не в том, чтобы кого-то ограничивать по выезду, а в том, чтобы выбор отдыха в своей стране стал лучшим выбором для россиян.