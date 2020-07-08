МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Карибскому региону придется столкнуться с потерями в туристической отрасли в размере от 22 до 28 миллиардов долларов в результате снижения числа туристов из-за пандемии коронавируса, заявила исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (Cepal) Алисия Барсена.

"Одним из воздействий, которое окажет COVID-19 на страны Карибского бассейна, будет снижение числа туристов, которое в 2020 году снизится на 57–75%, что приведет к потерям в туристической отрасли в размере от 22 до 28 миллиардов долларов ", — приводятся в Twitter Cepal слова Барсена.

Барсена приняла участие в политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в эту среду.

"В одиннадцати странах Карибского бассейна отношение долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) превышает порог устойчивости, равный 60%; три из них приближаются или превышают 100%… и пандемия COVID-19 может сильно ухудшить ситуацию ", — добавил она.

Ранее в своем докладе Cepal сообщила, что почти три миллиона компаний в странах Латинской Америки и Карибского бассейна прекратят существование из-за мер, предпринятых на фоне пандемии коронавируса.