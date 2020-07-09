МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сроки сдачи новейшего российского круизного лайнера "Мустай Карим" сдвинуты из-за эпидимеологической обстановки, предварительно на август, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода "Красное Сормово".

"… Сроки передачи пассажирского теплохода проекта PV300 "Мустай Карим" сдвинуты в связи с введением режима повышенной готовности в регионе и возникшей эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в 2020 году. На текущий момент устраняются замечания заказчика. Совместно с ООО "Водоходъ" обсуждаются новые условия сдачи судна. Предварительные сроки передачи проекта – август 2020 года", — сообщили в пресс-службе.

"Мустай Карим" стал вторым круизным лайнером, заложенным в России за последние 60 лет. Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу Московского речного пароходства был заложен на судозаводе "Лотос". Завод-строитель "Мустай Карима" "Красное Сормово" весной сообщал, что обсуждает с "Водоходом" возможность переноса сроков сдачи судна на фоне ситуации с коронавирусом. Ранее озвучивался срок сдачи 10 июля.

Лайнер получил имя "Мустай Карим" в честь знаменитого башкирского поэта. "Водоходъ" планирует осуществлять круизы по маршрутам Москва – Плес, Москва – Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также Москва – Ростов-на-Дону с проходом по Волго-Донскому каналу. Кроме того, запланированы круизы по Азовскому морю с заходом в Темрюк, экскурсиями в Новороссийск и Абрау-Дюрсо и вечерними прогулками под Крымским мостом.

Согласно фотографиям дизайн-проектов, на борту лайнера будет лаунж-зона, обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, а также большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе, в каютах – панорамные окна. Цветовая гамма интерьеров – пастельные и натуральные тона.