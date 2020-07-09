МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Состояние богатейшего человека мира — главы компании Amazon — Джеффа Безоса снова обновило исторический рекорд, достигнув 182,6 миллиарда долларов, пишет журнал Forbes.

При этом в начале июля агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило, что состояние Безоса подскочило до нового максимума в 171,6 миллиарда долларов.

Таким образом, с начала июля показатель второй раз обновил рекорд.

Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon — по итогам четверга она выросла на 2,7%, до рекордных 3081,11 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,54 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1% акций Amazon, и он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.

В мае консалтинговая компания для малого бизнеса Comparisun опубликовала свой прогноз, согласно которому Безос имеет все шансы стать первым, чье состояние превысит один триллион долларов, уже в 2026 году. По данным журнала Forbes, опубликованным в начале апреля, Безос третий год подряд остается богатейшим человеком мира.