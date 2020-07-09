МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Минтрансу России (Е.И. Дитриху) провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами. О результатах доложить в правительство Российской Федерации. Срок — 13 июля 2020 года", — говорится в документе.

Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа. "Согласиться с предложением Минтранса России (Евгений Дитрих), Росавиации (Александр Нерадько) и ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" (Виталий Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в 2 этапа", — говорится в протоколе.