МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сбербанк и Google в сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму в рамках федеральной программы "Бизнес класс" представили новый обучающий курс "Туризм: как начать свой бизнес и выплыть во время шторма", сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Там пояснили, что новая программа учитывает ситуацию в туристической отрасли, вызванную пандемией COVID-19, и возросший интерес к бизнес-обучению. Количество зарегистрированных участников только с конца марта 2020 по сегодняшний день увеличилось практически на 60 тысяч человек и сейчас превышает 750 тысяч пользователей.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в России туризм – это более 27 видов экономической деятельности, а общий годовой оборот отрасли, включая внутренний и въездной турпоток, до 2020 года составлял 3,7 триллиона рублей.

"Развитие туризма и открытие в России новых, ориентированных на туризм, бизнесов помогает миллионам людей, которые заняты в индустрии гостеприимства. В нашей стране более 2,5 миллиона человек работает в этой сфере, и туризм напрямую влияет на рост реальных доходов граждан в большинстве регионов страны. Сейчас особенно важно помогать предпринимателям малого и среднего бизнеса — они составляют существенную часть туристической отрасли", — сказала она.

"В сложившейся ситуации важен открытый диалог профессионалов, обмен опытом, который поможет эффективно выстроить внутренние и внешние бизнес-процессы. Вместе с коллегами из Google и Сбербанка, с экспертами индустрии мы создали обучающий курс и наполнили его максимально полезной и актуальной информацией", — прокомментировала Догузова.

В Ростуризме пояснили, что курс "Туризм: как начать свой бизнес и выплыть во время шторма" состоит из пяти модулей. В каждом из них разбирается один актуальный для бизнеса блок: запуск бизнеса и позиционирование, привлечение целевой аудитории, налоги и учет, управление командой и антикризисное управление.