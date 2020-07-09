МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" планирует в сентябре текущего года сообщить о своих планах относительно первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил основатель и совладелец ритейлера Андрей Кривенко.

"В сентябре мы должны были принять решение, когда мы делаем IPO. Я должен был это лето, два месяца, провести в Штатах. Но, судя по всему, вы представляете, какой ответ мы дадим в сентябре. До сентября еще есть время, вдруг что-то произойдет, поэтому мы раньше ничего не говорим, но в сентябре мы официально объявляем наши планы", — сказал Кривенко в интервью изданию The Bell.

По его словам, цену размещения компания еще не обсуждала. Основатель сети отметил, что летом он должен был заниматься поиском инвесторов, которые подходят "Вкусвиллу" с точки зрения разделения подходов к управлению и развитию.

"Цель поездки была — найти таких инвесторов, познакомиться с ними. Уже у нас первые пять-шесть, грубо говоря, такие есть…. Была идея летом, два месяца как раз, посмотреть, насколько это оптимистично. Если мы поймем, что таких инвесторов нет, то мы просто скажем — ничего не выйдет. Мы хотим, чтобы они были наши партнеры", — указал основатель сети.

В пресс-службе "Вкусвилла", отвечая на вопрос РИА Новости о возможных биржевых площадках для размещения акций, сообщили, что дальнейшая информация по этому вопросу будет не раньше сентября. "Компания лишь рассматривает возможность IPO, площадка не определена", — сказали в ритейлере.

Согласно отчетности "Вкусвилла" за 2019 год, Кривенко напрямую владеет 1,79% компании, а доля его косвенного участия в капитале сети через АО "Эволюционная цель" составляет 85,19%. Еще 12,16% "Вкусвилла" — у структуры фонда Baring Vostok.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Выручка компании в 2019 году по РСБУ увеличилась на 51,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 82,519 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла в 2,6 раза — до 2,995 миллиарда рублей. Ритейлер в прошлом году выплатил дивиденды в размере 2 миллиарда рублей.