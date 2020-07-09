МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российские власти начали обсуждение возможного открытия границ – хотя конкретики пока нет, новостной фон создает у многих ощущение, что это может произойти уже летом. Опрошенные "Прайм" эксперты по-разному оценивают эту перспективу, но согласны в том, что до полного восстановления туристического рынка еще далеко.

В России продолжается обсуждение возможного открытия границ. По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, состоявшегося в четверг, конкретики по-прежнему не было. В протоколе указали, что Минтранс до 13 июля оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения с другими странами.

Само же решение будет приниматься на основе оценки эпидситуации в них. Речь идет о темпах прироста заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней, коэффициенте распространенности инфекции, а также возможном дополнительном критерии — показателе заболеваемости коронавирусом за последние 14 ней на 100 тысяч населения.

При этом Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа, следует из протокола заседания. Более точной информации не было, но ранее сообщали, что вначале откроют страны ближнего зарубежья. В "Аэрофлоте" высказали мнение, что критерии решения по рейсам за рубеж должны быть приближены к практике Европы.

Днем ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу.

Эксперты расценили эти заявления, как сигнал, что власти всерьез задумались об открытии границ. Это произойдет поэтапно: по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ. А международные чартерные рейсы, скорее всего, будут запущены после летнего сезона.

НАДЕЖДА НА АВГУСТ

С этими прогнозами в целом, но с рядом оговорок, согласны и эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Скорее всего, границы будут открыты не ранее сентября, полагает директор агентства путешествий "Рейсинг Трэвел" Татьяна Филатова. "Летний сезон мы проведем внутри страны, развивая отечественный туризм. Открывать границы, пока основной сезон в Крыму и Краснодарском крае не завершен, вряд ли кто-то будет", — считает она.

В свою очередь, в сервисе путешествий "Туту.ру" считают, что все зависит от того, как будут выпускать наших граждан без ВНЖ в ЕС или причин вроде учебы и лечения. "С учетом оценки потерь от отсутствия въездного иностранного туризма ускорение этого процесса имеет прямое экономическое значение. Мы думаем, в августе будут полеты, но не в полной мере. Точнее будет понятно 1 августа", — сказали в компании.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова также считает, что надежда на август есть. "В некоторых странах эпидемиологическая ситуация несколько улучшается. Именно от нее будет зависеть то, сможем ли мы свободно путешествовать за границу этим летом, и какие страны окажутся готовы принимать российских туристов", — говорит она.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

При этом эксперты уверены, что туроператоры смогут возобновить взаимодействие с авиаперевозчиками и отельерами достаточно быстро – как только власти определятся с датами снятия "железного занавеса", фирмы смогут предложить клиентам актуальный туристический продукт.

Скорее всего, как только поездки с целью туризма за границу вновь станут возможны, перевозчики и туроператоры будут готовы предоставить актуальные предложения для путешественников, говорит Шелехова. Однако маршрутная сеть и количество отелей, доступных для бронирования, будут увеличиваться постепенно, аналогично с тем, как формировались новые предложения для отдыха на российских курортах, поэтапно открывающихся для туристов.

Тем более, многие компании из сферы туризма не теряли времени в период ограничений. "Они готовились к возобновлению работы и восстановлению спроса, улучшали, например, свои программы лояльности и вырабатывали стратегии для активизации после снятия ограничительных мер", — добавила она.

Выжившие представители турбизнеса четыре месяца готовятся к этому моменту, согласны в "Туту.ру". Опыт других стран показывает, что первые дни после открытия границ реально делать с загрузкой выше 90%.

Если посмотреть на опыт Китая (по отчету McKinsey&Company), первое, на что люди тратили деньги — это рестораны. Ну а второе — путешествия. За две недели после снятия ограничений внутренние рейсы в стране восстановились до 53% от нормы (уровня 2019 за тот же период). Загрузка отелей за 4 недели после снятия ограничений восстановилась примерно до 37%, рассказали в компании.

МОНГОЛИЯ ИЛИ УЗБЕКИСТАН?

По данным РБК, Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Официального подтверждения этой информации на момент написания статьи не было.

Эксперты указывают, что этот список практически не совпадает с предпочтениями россиян. В Aviasales рассказали, что в топе поисков билетов с вылетами после 15 июля — Турция, Испания, Италия, Узбекистан, США, Греция, Черногория, Таиланд, Кыргызстан и Франция. То есть направления, куда можно (пусть даже теоретически) и направления, куда хочется, никак не совпадают.

На данный момент в список популярных зарубежных направлений, по которым российские туристы искали авиабилеты за последнюю неделю, входят Турция, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, США, Италия, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и Германия, рассказала Шелехова. Вероятно, после возобновления авиасообщения между государствами, путешественники устремятся, прежде всего, туда, считает она.

По данным "Туту.ру", авиабилеты за рубеж все еще составляют менее 5% от общего объема бронирований. Больше всего покупают билеты в страны СНГ: Узбекистан, Азербайджан, Молдавию, Армению и Белоруссию, страны Европы, есть Таиланд и Мальдивские острова на конец года.

Если посмотреть топ-10 популярных направлений за лето-2019, то в нем вылеты из Москвы в Ереван, Кишинёв, Тиват, Ташкент, Баку, Минск, Бургас, Бишкек, Тбилиси.

ТРУДНАЯ ЗИМА

В целом интерес граждан к путешествиям стабильно высок, а его конвертация в реальные поездки будет зависеть от мер, применяемых государством для обеспечения безопасности населения и для поддержки отрасли, а также от стабилизации эпидемиологической обстановки.

По мнению Филатовой, определенные надежды есть на зимний сезон, который начнется с ноября, но продажи составят не более 25% от стандартного уровня. Полноценного открытия чартерного авиасообщения с зарубежными странами следует ждать не ранее весны 2021 года, и лишь по итогам летнего сезона можно будет говорить о том, что туриндустрия полностью восстановилась.

С такой оценкой солидарны и в "Туту.ру". К прошлогоднему уровню отрасль вернется не ранее, чем через год, но и это далеко не факт. Упали реальные доходы граждан, какие-то компании ушли с рынка, меняется характер потребления продуктов, растет роль самостоятельных путешествий. Многие перешли на автотуризм и уже не пользуются услугами туроператоров. Таким образом, рынку предстоит пережить еще немало трудностей.



