МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Возможное включение в список безопасных стран для путешествий российских туристов популярных выездных направлений поддержит турбизнес РФ, разгрузит отечественные курорты и даст возможность отдохнуть большему количеству граждан страны, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил письмо в Росавиацию и Минтранс, где содержится список стран, которые ведомство считает безопасными с точки зрения эпидемиологической обстановки для возобновления сообщение с Российской Федерацией.

Демура подтвердил, что в список, опубликованный в письме, вошли направления, с которыми TUI Россия сотрудничает по выездному и въездному туризму.

"Поэтому сообщение о признании 13 стран – Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Финляндии, Китая, Вьетнама, Монголии и Шри-Ланки соответствующими критериям Роспотребнадзора радует", — сказал он.

Туроператор рассчитывает, что работа по возобновлению авиасообщения между странами продолжится, и в список безопасных будут включены другие популярные у россиян туристические направления – Турция, Греция, Кипр, Испания и так далее, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений, успешно проводится комплекс профилактических мероприятий и нет опасности для здоровья и благополучия туристов.

"Это станет хорошей поддержкой для турбизнеса, который очень сильно пострадал от введенных ограничений, а также даст возможность максимальному числу россиян провести свой отпуск на море, чтобы укрепить здоровье. Вместимость отельной базы на морских курортах нашей страны — ограничена, а летний сезон короткий, это еще одна причина, почему необходимо в ближайшее время восстановить турпоток на массовых направлениях", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Демура также обратил внимание на то, что практика показала, как туроператоры, отправляющие организованные группы туристов, в партнерстве с принимающими компаниями способны обеспечить безопасность своих клиентов.