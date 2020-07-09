ТАШКЕНТ, 9 июл — ПРАЙМ. Узбекистан может восстановить регулярное авиасообщение с зарубежными странами не ранее августа из-за роста распространения нового коронавируса COVID-19 в стране, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперштаба при кабмине республики.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Позднее оперштаб в заявлял о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывалась благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.

"Правительство продлило запрет на пассажирские регулярные воздушные перевозки до 1 августа из-за роста числа заболеваний коронавирусом", — сказал представитель оперштаба, уточнив, что запрет не распространяется на чартерные пассажирские и грузовые рейсы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Представитель штаба уточнил, что регулярные полеты в разрешенные с 15 июня страны так и не были налажены. "Ситуация пока остается нестабильной — как в Узбекистане, так и за рубежом", — добавил собеседник.

Ранее оперштаб заявлял об организации 6-19 июля еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе девяти из России. Позднее министерство транспорта страны отменило четыре чартера из РФ в связи с ростом заболевших COVID-19 в республике.

В среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса составило 11259, скончались 47 пациентов, 7060 выздоровели. По данным минздрава, за прошедшие сутки был зарегистрирован 421 новый случай – это новый антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост случаев заболевания был отмечен 8 июля — 379 человек.