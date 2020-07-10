МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" дал авиакомпании "Ютэйр" (Utair) отсрочку до конца года по платежам за лизинг самолетов на 2,8 миллиона долларов, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Российские лизинговые компании на фоне пандемии коронавируса начали по обращениям клиентов проводить реструктуризации их платежей. "ВТБ Лизинг", в частности, договорился с "Ютэйр" о переносе платежей по трем самолетам, сообщали РИА Новости в конце марта в пресс-службе ВТБ. Глава лизинговой компании Дмитрий Ивантер уточнил в интервью РИА Новости, что сначала отсрочка была до конца июня, а затем ее продлили до конца 2020 года.

"2,8 миллиона долларов", — сообщил источник агентства сумму отсроченных платежей.