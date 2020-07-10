МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. По итогам первого полугодия 2020 года объем вложений в недвижимость России иностранными инвесторами упал в 7 раз — до 3,7 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Knight Frank.

"Активность иностранных инвесторов может оказаться по итогам года минимальной за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем их вложений снизился в 7 раз — до 3,7 миллиарда рублей", — сообщается в нем.

Помимо очевидных причин в виде пандемии и волатильности курса рубля, эффект имело заявление президента РФ о введении 15%-го налога на доходы иностранных лиц и компаний. Схожая тенденция с большой долей вероятности сохранится как минимум до конца следующего года, отмечается в сообщении.

Общий объем инвестиций в недвижимость России в первом полугодии сократился на 24% — до 88 миллиарда рублей, добавляется в релизе.