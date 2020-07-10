С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. УФАС по Санкт-Петербургу обязало крупные торговые сети обосновать наценки на яблоки, стоимость которых с весны возросла приблизительно на 16,5%, до 250 рублей за килограмм, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.

Росстат в среду сообщил, что продовольственная инфляция в России в июне в месячном выражении составила 0,2%, цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции повысились на эту же величину. При этом в июне наблюдался существенный рост цен на картофель (на 21,1%) и яблоки (на 14,8%). Как заявлял директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, рост цен на яблоки в России в июне связан с погодными условиями и ограниченным предложением импортной продукции.

"В ходе ежедневного мониторинга цен на социально-значимые продукты питания Санкт-Петербургское УФАС России зафиксировало резкое повышение цены на этот продукт. Если весной максимальная стоимость яблок в торговых сетях составляла 150 рублей за килограмм, то на сегодняшний день она возросла до 250 рублей за килограмм", — рассказала представитель УФАС.

По ее словам, подорожание затронуло, в частности, яблоки сортов "гренни смит", "голден", "гала" и "симиренко".

Как уточнила собеседница агентства, городское антимонопольное ведомство направило соответствующие запросы крупным ритейлерам, в чьи торговые сети входят магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "О'кей", "Лента", "Магнит", "Дикси" и "Ашан". В срок до 17 июля они должны проинформировать УФАС о закупочных ценах, а также розничных ценах на яблоки в период с начала мая по начало июля. Также должно быть предоставлено экономическое обоснование наценок на этот продукт.

"В зависимости от полученных ответов Санкт-Петербургское УФАС России предпримет меры антимонопольного реагирования либо к представителям ритейла, либо к оптовым поставщикам яблок", — заключила представитель ведомства.