МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Галина Цыганова. Пандемия COVID-19 вогнала в состояние турбулентности практически все сферы российской экономики – ряд компаний заморозил проекты развития, отказался от обновлений основных фондов и переориентировал финансы на то, чтобы удержаться на плаву. Сильнее всего коронавирус ударил по транспортной отрасли, говорит глава «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер, при этом наибольшее падение показали пассажирские авиаперевозки. Стоит ли ждать обновления флота авиакомпаний в текущем году, изменится ли из-за коронавируса пассажирский транспорт, как переживает пандемию лизинговая отрасль, на которой напрямую отражаются настроения бизнеса, и хватает ли ей господдержки, Ивантер рассказал в интервью агентству "Прайм".

- Пандемия коронавируса как лакмусовая бумага проявила слабые места во всех сегментах экономики и социальной сферы. Дмитрий Евгеньевич, как, на ваш взгляд, она повлияет на рынок лизинга в РФ?

— Безусловно, как и для многих секторов экономики, для лизинга пандемия стала серьезным испытанием. Основная масса клиентов лизинговых компаний – из транспортной отрасли. Например, доля портфеля «ВТБ Лизинг», приходящаяся на транспорт – более 90%. Эта отрасль больше всех других в России пострадала от коронавируса. Наибольшее падение наблюдается в объеме пассажирских авиаперевозок. Произошедшее перепрофилирование пассажирских лайнеров под грузоперевозки лишь немного замещает потери авиакомпаний.

Продажи легковых автомобилей в первой половине года упали на 23%, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, и схожий прогноз на весь год. Сильно сократился пассажиропоток наземного городского транспорта. По оперативным данным наших клиентов, к настоящему моменту он восстановился до 50-60% от нормальных значений, а в марте-апреле сокращался на 70-75%.

Мы не ожидаем новых сделок лизинга воздушных судов в 2020 году за исключением тех, что будут связаны с поддержкой отечественного авиапроизводителя. В автолизинге вместо планировавшегося роста на 10-15% мы увидим стагнацию, а скорее даже падение на 10-20%, что лучше прогноза по рынку продаж автомобилей в целом за счет господдержки лизинга программами Минпромторга и Минтранса.

В сегменте грузоперевозок ситуация не такая печальная. Мы думаем, что сделки по лизингу ж/д вагонов в этом году будут на уровне прошлого года, может с небольшим снижением. А они в нашем портфеле занимают порядка 35%.

При этом быстрого возвращения рынка лизинга к двузначным темпам роста ждать не приходится: планы многих наших клиентов по радикальному обновлению и росту транспортного парка откладываются до лучших времен. На повестке дня отрасли – сохранение достигнутых объемов лизинговых услуг.

- На ваш взгляд, какие сегменты экономики после пандемии покажут рост, и ждет ли их в целом трансформация на фоне COVID?

— В некоторых отраслях экономики мы видим предпосылки для быстрого восстановления, роста. Соответственно, необходимы инвестиции в основные средства, и здесь лизинг может стать наиболее эффективным инструментом для реализации новых проектов. Наиболее перспективными на горизонте одного-двух лет являются сегменты строительной и спецтехники, грузового автотранспорта. Опыт работы в условиях ограничений в период пандемии способствовал развитию IT, электронной коммерции, услуг доставки, розничной торговли товарами первой необходимости, медицины и фармацевтики. Будем уделять большое внимание развитию продуктового предложения и работе с клиентами в этих областях. Однако традиционный фокус лизинговой отрасли на транспорте быстро изменить нереалистично.

Что касается трансформации, однозначно можно выделить тренд на онлайн и развитие дистанционных каналов обслуживания. Безусловно, появились предпосылки для активного развития прикладных областей, связанных со здравоохранением, безопасностью окружающей среды, онлайн-покупками и доставкой.

- Как оцениваете, как пандемия повлияет на автодилерский бизнес?

— Как и практически на весь другой бизнес, в целом — негативно. По итогам 2020 года эксперты прогнозируют сокращение рынка не только новых, но и подержанных машин.

Но уже в июне автодилеры говорили о восстановлении до уровня прошлогодних показателей. В качестве причин большинство игроков этого рынка отмечают отложенный спрос из-за ограничений в течение двух месяцев и поддержку новых государственных программ. Более того, наши партнеры из числа автодилеров говорят о дефиците машин. Конечно, эти тренды положительно влияют на устойчивость дилерской сети. Думаем, коллапса в отрасли не случится.

Мы считаем, что в автодилерском бизнесе продолжится консолидация, и вполне вероятен уход с рынка отдельных игроков. Кроме того, мы видим, что некоторые марки стремятся перейти на прямое взаимодействие с потребителями и развитие сервиса подписки. Сейчас уже есть такие примеры и у нас – мы запустили в июле совместный продукт подписки с Jaguar Land Rover.

Я хочу отдельно отметить, что произошедший период ограничений подсветил проблему, что невозможно купить новый автомобиль полностью онлайн в лизинг. Мы активно работаем над полностью цифровым автолизингом, но для этого нам необходимо активное сотрудничество с автоконцернами и автодилерами. Мы в процессе переговоров, как наладить бесшовный бизнес-процесс и разработать приятный клиентский путь к лизингу автомобилей, не выходя из онлайна. Эта сложная задача требует беспрецедентной тщательной кооперации финансовой и автомобильной индустрии.

- Что касается самого рынка лизинга в России, изменится ли расстановка сил на нем, уйдут ли мелкие игроки?

— Не исключаю, что не все лизинговые компании смогут пройти через это непростое время. Способность удержаться на рынке будет зависеть от двух факторов. Во-первых, это эффективность мер господдержки МСБ в наиболее пострадавших отраслях, потому что чем меньше дефолтов клиентов, тем лучше чувствует себя лизингодатель. И здесь большую помощь могли бы оказать адресные субсидии на компенсацию лизинговых платежей. Во-вторых, важную роль играет смягчение ЦБ требований к банкам по созданию резервов на реструктуризируемые ссуды для лизинговых компаний, которые пошли навстречу своим клиентам и пересмотрели графики платежей этого года в сторону снижения. Правда, на совещании членов Лизингового Союза с Центральным Банком 30 июня целый ряд членов Союза заявил, что столкнулся с проблемами при переговорах с финансирующим банком о реструктуризации кредитов. Мы запланировали на 21 июля круглый стол с банкирами на тему финансирования лизинговых компаний.

Скорее всего, продолжится рост доли на рынке лизинга структур крупных финансовых корпораций с диверсифицированной клиентской базой, универсальным продуктовым предложением и широкой региональной сетью, лизинговых компаний при крупных производителях транспорта, а также сильных монолайнеров в сегменте автолизинга.

- Ожидаете ли, что пандемия скажется на требованиях к закупаемому в лизинг транспорту? Может, появятся новые запросы в части санитарной безопасности? В Китае уже говорят об автомобилях с защитой от вирусов.

— Вообще в пассажирских перевозках изменения, скорее, будут вызваны общим трендом на модернизацию. Уже сейчас довольно широко применяются такие технологические решения, как бесконтактное открывание дверей, включение света, дозаторы для мыла и сушилки для рук, и их становится все больше. Повсеместное внедрение таких технологий, конечно, способно снизить риск заболевания, и в перспективе это очень важно сделать.

Однако я не думаю, что в ближайшее время и единомоментно произойдет какой-то резкий технологический скачок в производстве такой сложной техники, которой мы в лизинге занимаемся. Помимо экономической составляющей, а, как правило, на первом этапе технологические инновации ведут к серьезному удорожанию техники, такой шаг имеет техническую подоплеку. Он потребует внесения изменений в конструкторскую документацию и ее согласования, а это занимает значительное время.

- Как вы считаете, следует ли отложить изменение законодательного регулирования рынка лизинга на фоне сложившейся ситуации?

— Если говорить про "ВТБ Лизинг", мы уже сегодня готовы к регулированию любой жесткости. У нас есть финансовая отчетность по МСФО, вплоть до ежедневной, полностью внедрен риск-менеджмент на уровне высочайших стандартов Группы ВТБ. А вот менее крупным игрокам будет, вероятно, сложно перейти на нормативы регулирования, особенно в ситуации текущего года, поскольку много ресурсов отвлечено на преодоление последствий кризиса.

- СМИ писали, что на рынке есть 60 невостребованных самолетов SSJ100, которые предполагается продать одной из государственных лизинговых компаний, что потребует более 100 млрд рублей. Вы знакомы с этими планами? Как оцениваете их?

— Да, такая информация на рынке есть. Насколько мы понимаем, в приоритетном порядке рассматривается проект поставки самолетов для развития региональной сети полетов в Южном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах сроком до 2024 года. При этом для приобретения воздушных судов планируется выделение государственных субсидий. Региональная авиация во всем мире работает с господдержкой, и этот шаг, безусловно, будет способствовать ее развитию в нашей стране.

- Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск новой программы поддержки лизинга и эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020-2021 годы предполагается предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии. Планируете в ней участвовать?

— Можно только приветствовать те масштабные меры поддержки российской авиаотрасли, которые анонсировал президент. В том числе и косвенную поддержку лизинговых компаний через предоставление государственных гарантий. Будем изучать нормативные акты, когда они появятся.

- Бизнес-объединения России ратуют за запуск новых и расширение существующих льготных лизинговых программ для широкого перечня отраслей. На ваш взгляд, какие новые программы необходимо запустить на фоне текущей ситуации?

— Считаем, что необходимо форсировать запуск программ, расширять перечень участвующих автомобильных брендов и увеличивать бюджет, выделенный на поддержку, так как все они имеют комплексный эффект на отрасль.

Буквально на днях опубликовано постановление по выделению субсидий на поставки автобусов, троллейбусов и трамваев для ГТЛК. Но компания "ВТБ Лизинг" наряду с другими крупными компаниями хочет принять участие в этом проекте, и соответствующие запросы мы направили в правительство. Кроме того, есть поручение президента правительству и ВЭБ.РФ подготовить программу субсидирования городских автобусов, мы получили ее для изучения и подготовили предложения по корректировке, чтобы обеспечить равный доступ к льготному финансированию на конкурентной основе.

В ж/д отрасли тоже есть позитивный тренд на поддержку государства. Минпромторг рассматривает вопрос целесообразности внедрения программы поддержки утилизации возрастного подвижного состава, своего рода trade-in. Она направлена на обновление парка вагонов, которым до конца срока службы осталось 3-5 лет. Мы считаем, эта мера должна поддержать как бизнес ж/д операторов, так и заводы-производители.

- Торгово-промышленная палата РФ предложила ряд мер поддержки отрасли, в частности — создать в ВЭБе межотраслевую лизинговую компанию. Как это оцениваете?

— Честно говоря, лизинговому сообществу не очень понятно это предложение. Участники "Лизингового союза", а это больше 30 компаний, считают, что такие задачи может решать и решает в той или иной степени целый пул лизингодателей, а не одна компания. Мы против ограничения конкуренции в эффективно работающей и развивающейся отрасли. В своем обращении мы просили возможность дополнительной практической проработки инициативы на площадке подкомитета ТПП по лизингу.

- "Лизинговый союз" заявлял о нецелесообразности лизинговых каникул, обращался в Минэкономразвития. Получена ли обратная связь?

— Действительно, мы считаем, что лизинговые каникулы не решат текущих проблем отрасли и ее клиентов. Гораздо эффективнее в сегодняшней ситуации работает реструктуризация, которая способна урегулировать финансовые отношения лизинговой компании и с клиентом, и с финансирующим ее банком. Ведь в отличие от банков, которые на период кредитных каникул имеют льготное финансирование от ЦБ, лизинговые компании подобного пула дешевой ликвидности лишены. По нашей информации, на сегодня всеобщих лизинговых каникул никто не просит, вопрос в правительстве не прорабатывается.

- Прорабатываете ли с кем-то из крупного бизнеса отсрочку платежей?

— Кроме авиационной отрасли, о которой уже много говорили в связи с нашими шагами в отношении компаний "Аэрофлот" и "Ютэйр" (Utair), мы договорились о реструктуризации с каршерингом Делимобиль. Конечно, провели такие переговоры с клиентами из самых разных отраслей, начиная от транспортных и ресурсодобывающих компаний до операторов коммерческой недвижимости. Пожалуй, единственное исключение – ж/д сегмент. Здесь никто из наших клиентов за отсрочкой платежей за полгода ни разу не обращался.

- А о каком сроке и объеме отсрочки договорились с "Ютэйр"?

— В марте мы подписались на отсрочку платежей за апрель-июнь. Теперь с учетом сложной финансовой ситуации, в которой оказалась авиакомпания, решили предоставить отсрочку до конца 2020 года и перевернуть лизинг из валюты в рубли.

- Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев заявил, что российской авиаотрасли пошло бы на пользу, если бы сдаваемые в утилизацию самолеты можно было бы засчитывать как аванс по лизингу новых лайнеров. Согласны с этим?

— Это предложение абсолютно разумно. На западе финансирование по программе trade-in традиционно предлагается ведущими производителями самолетов или связанными с ними финансовыми организациями, например, Boeing Capital. Такое решение облегчает авиакомпаниям процесс обновления флота и помогает производителям продвигать новую авиатехнику на рынке в условиях жесткой конкуренции. Независимые от производителей лизинговые компании, к которым относится и "ВТБ Лизинг", не готовы рассматривать поставки самолетов по такой схеме. Но в процессе структурирования сделок мы, безусловно, помоагем клиентам в вопросе ремаркетинга старого флота.

- Планируете ли входить в новые сегменты или, может, менять на фоне пандемии стратегические направления развития?

— Как и прежде, мы фокусируемся на развитии своего продукта в автолизинге, постепенно переводя его в цифровую и онлайн-среду. В 2021 году планируем запустить полностью цифровые сделки, в первую очередь, с легковым автотранспортом. Посмотрим, как клиенты воспримут возможности подписки на легковые автомобили. Разработаем мобильное приложение, которое еще больше упростит для клиентов взаимодействие с нашей компанией. Мы активно осваиваем новые виды имущества, есть планы по технологическому оборудованию, в первую очередь в энергетике и медицине, портовому оборудованию – краны и прочее, локомотивам. Нас интересует карьерная техника – самосвалы, дробилки, здесь уже есть реализованные сделки. Мы хотим эту экспертизу закрепить и выделить в отдельные направления.