МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ в январе-июне вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,1%, до 410,4 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

В том числе перевалка сухих грузов увеличилась на 2,8%, до 185,7 миллиона тонн, наливных — сократилась на 2,1%, до 224,7 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 9,3%, до 46,85 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов упал на 12,2%, до 13,09 миллиона тонн, наливных грузов упал на 8,1%, до 33,76 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна сократился на 1,7% и составил 127,92 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов упала на 2,4%, до 54,13 млн тонн, наливных грузов — сократилась на 1,1%, до 73,79 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 2,9%, до 122,76 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов вырос на 14,6%, до 47,94 миллиона тонн, наливных — снизился на 3,5%, до 74,82 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос на 17,9%, до 4,18 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов увеличилась на 34,8%, до 1,81 миллиона тонн, наливных грузов — вырос на 7,6%, до 2,37 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3%, до 108,68 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов выросла на 2,4%, до 68,71 миллиона тонн, наливных грузов выросла на 3,9%, до 39,97 миллиона тонн.

"Арктические и балтийские порты, логистически особо тесно связанные с европейским рынком, по сравнению с другими бассейнами показали снижение полугодовой перевалки, что отраслевые эксперты объясняют проявлением эффекта "пандемического" периода мировой и отечественной экономики, сопровождавшегося закрытием многими странами национальных границ, приостановкой деятельности предприятий промышленности, транспорта и сферы услуг, сокращением спроса и экспортных цен на энергоносители на крупнейших рынках", — отмечает Росморречфлот.