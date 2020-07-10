МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Почта России" за три года планирует оборудовать российским ПО 100% рабочих мест, курс на использование отечественного софта будет отражен в стратегии цифровой трансформации, которую совет директоров рассмотрит в четвертом квартале, сообщил РИА Новости руководитель департамента стратегического развития АО "Почта России" Игорь Шиянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг заявил, что компании с госучастием должны преимущественно использовать российское ПО наряду с госорганами. По его словам, такие компании должны будут подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений, и их будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию.

Как рассказал представитель "Почты России", закупки конкурентоспособных отечественных продуктов – это давний и осознанный приоритет "Почты России". "Мы вложили в закупку российского софта около 2 миллиардов рублей. Наша цель за три года полностью оборудовать российским ПО 100% наших рабочих мест, что потребует еще около 2 миллиардов рублей инвестиций", — сказал он.

"Курс на преимущественное использование отечественного софта мы продолжим в стратегии цифровой трансформации "Почты", которую рассчитываем рассмотреть на совете директоров в четвертом квартале 2020 года", — сказал Шиянов.

В декабре 2018 года Антон Силуанов, занимавший тогда пост первого вице-премьера, подписал директиву о поэтапном переходе госкомпаний на отечественное ПО до 2021 года. В настоящее время такая норма уже действует в отношении федеральных органов власти. Они должны при госзакупке выбирать ПО из специально созданного в 2016 году реестра. А в случае закупки зарубежного ПО госорганы должны представить обоснование этого.