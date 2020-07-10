МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" к 2022-2023 году планирует увеличить оборот до 10 миллиардов долларов, сообщил глава компании Дмитрий Сергеев.

"У нас есть цель достигнуть 10 миллиардов долларов оборота за два или три года, к 2022-2023 году. И иметь 50 миллионов покупателей в год к этому же сроку", — сказал Сергеев в интервью Рейтер.

По оценкам аналитиков, текущий оборот компании составляет 6 миллиардов долларов, отмечает агентство. Таким образом, планирующийся рост показателя оценивается в 66%.

AliExpress Россия — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.