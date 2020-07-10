МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) продлила почти на все лето скидки 30% на верхние места в плацкартные вагоны, следует из сообщения компании.

Ранее ФПК вводила такие скидки на июнь. "До 31 июля пассажиры поездов дальнего следования формирования "Федеральной пассажирской компании" могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%. Воспользоваться предложением можно при покупке билетов в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения, отправляющихся до 25 августа 2020 года включительно", — говорится в сообщении в пятницу.

Компания уточняет, что скидка дается на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54).

Отмечается, что условия акции не распространяются на оформление билетов на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей, по детскому тарифу, а также на детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно со скидкой, предусмотренной на проезд в плацкартных вагонах поездов, отправляющихся в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что компания ожидает роста спроса у пассажиров на путешествия по железной дороги в России после COVID и планирует стимулировать его, в том числе скидками на билеты.