МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" может провести первичное публичное размещение (IPO) в 2023-2024 году, сообщил глава компании Дмитрий Сергеев.

"Я думаю, что IPO вполне возможно через три-четыре года. До этого момента, я думаю, что есть оптимальный состав акционеров", — сказал Сергеев в интервью агентству Рейтер.

AliExpress Россия — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.

Как отметил Сергеев, российский рынок онлайн-торговли сегодня сильно фрагментирован: доли лидеров не соответствуют половине общего объема рынка, существует "длинный хвост" вертикальных специализированных игроков. По его мнению, со временем большое количество маленьких игроков не сможет выдерживать конкуренцию с большими площадками.

"Имея в виду нашу связь с Mail.ru Group, которая, как вы понимаете, крупнейший M&A-игрок на российском интернет-рынке, мы по ДНК из всех наиболее близки к M&A. У нас нет каких-то конкретных идей, но могут появиться", — сказал глава "AliExpress Россия".