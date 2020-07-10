МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет директоров фармацевтической группы Alium назначил президента компании "Синтез" Рустема Муратова гендиректором Alium, он будет совмещать две должности, говорится в сообщении АФК "Система", куда входят оба актива.

"АФК "Система" сообщает, что совет директоров группы компаний Alium принял решение о назначении Рустема Муратова генеральным директором Alium. При этом Рустем Муратов продолжит занимать должность президента ОАО "Синтез", — говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, назначение сделано для оптимизации управления и повышения эффективности фармацевтических активов АФК "Система" — Alium и "Синтез".

"Андрей Белашов, ранее занимавший должность генерального директора Alium, сосредоточится на вопросах стратегии и развития бизнеса фармацевтических активов в качестве акционера и члена совета директоров, председателя комитета по стратегии при совете директоров", — сказано в сообщении.

Фармацевтический холдинг Alium создан в октябре 2019 года в результате объединения предприятия "Оболенское" (работает под брендом OBL Pharm) с активом АФК "Система" "Биннофармом". Среди инвесторов холдинга — РФПИ (23%), АФК "Система" (26,3%) и ВТБ (38,5%). Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.