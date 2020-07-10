МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в июле 2020 года снизила объем продаж мяса курицы на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 52,08 тысячи тонн, говорится в сообщении компании.

Объем продаж мяса индейки повысился на 10% и составил 3,25 тысячи тонн. В свою очередь, реализация продукции сегмента свиноводства выросла на 23% — до 25,62 тысячи тонн, объем производства свинины увеличился на 22% — до 26,39 тысячи тонн. Реализация в сегменте мясопереработки выросла на 12% — до 21,94 тысячи тонн, продажи колбасных изделий выросли на 11%, до 9,36 тысячи тонн.

Средняя цена реализации мяса курицы в июне составляла 107,57 рубля за килограмм, что на 6% выше уровня мая прошлого года, цена свинины уменьшилась на 4% — до 89,18 рубля за килограмм.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.