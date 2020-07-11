СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 впервые в истории полуострова прибыл в субботу в Крым с полной загрузкой прямым рейсом из Владивостока, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.

Первый самолет из Владивостока в аэропорту "Симферополь" встретили водной "аркой приветствия". Boeing 747, высота которого восемь метров, а размах крыла – 65 метров, прошел сквозь направленные друг на друга из пожарных автомобилей струи воды, сообщили в пресс-службе. Прямое авиасообщение между столицами Крыма и Приморья впервые в новейшей истории страны открыла авиакомпания "Россия", совместно с туроператором "Библио-Глобус". Ранее рейсы из Владивостока выполнялись с промежуточными посадками в других аэропортах.

"Для нашего аэропорта, Крыма, да и всей России сегодня произошло историческое событие. Впервые открыто прямое беспосадочное авиасообщение между Симферополем и Владивостоком. Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута. После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилось до 56 направлений", — сказал журналистам генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.

По мнению министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, расширение географии полетов повышает туристическую конкурентоспособность региона.

"Сегодня у Крыма есть все, чтобы стать лидером внутреннего туризма России. Подобное расширение географии полетов только способствует этому и повышает конкурентоспособность региона, предоставляя более комфортные условия для перелета", — сказал Волченко.

Полеты между аэропортом "Симферополь" и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта "Симферополь", время в пути составит около 10 часов.