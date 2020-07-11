СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"По нашим данным, стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25% в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Волченко журналистам.

Ранее министр отметил, что за первые 10 дней июля Крым принял 400 тысяч туристов.

По данным ведомства, из всего турпотока на авиасообщение приходится 35,5%.