МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.

На размещённом в СМИ и соцсетях видео пассажиры сидят в самолете под раскрытыми зонтами. СМИ и Telegram-каналы написали, что они спасались от "дождя".

"Авиакомпания "Россия" проводит расследование по фактам, приведённым в видео, размещённом в социальных сетях… На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов, вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию", — сказал собеседник агентства.