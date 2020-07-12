МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство России направит 320 миллионов рублей на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 миллионов рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами. Эти деньги они смогут потратить на выплаты по договорам лизинга", — говорится в сообщении.

Средства будут выделены Росморречфлоту из резервного фонда правительства. Субсидии в том числе получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.

Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом включены в РФ в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Троценко в мае на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвящённом транспорту, попросил в связи с коронавирусом выделить судоходным компаниям 4,7 миллиарда рублей.