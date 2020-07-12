МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Движение на перегоне Щёкино – Лазарево в Тульской области закрыто после того, как вагоны сошли с рельсов, произошел сход 22-х вагонов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о пятнадцати вагонах с рудой, сошедших с рельсов в Тульской области. Инцидент произошел в Щекинском районе на перегоне Щекино-Лазарево.

"По уточнённым данным… произошел сход 22-х вагонов, из которых 20 опрокинуты. Движение на перегоне закрыто, осуществляется в обход, через станцию Сухиничи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, повреждено 700 метров железнодорожного полотна. На месте работает восстановительная бригада, пострадавших нет.