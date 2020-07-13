МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российская столица с понедельника, 13 июля, перешла на новый этап снятия ограничений, вводимый в городе из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня студенты могут посещать высшие учебные заведения, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Возобновляют работу секции и кружки, культурные центры и организации досуга.

Улучшение ситуации, связанной с заболеваемостью вирусом в Москве, позволяет отказаться от обязательного ношения масок на улицах. Но при посещении магазинов, медицинских учреждений, транспорта и других общественных мест носить маски и перчатки все еще обязательно.

Новый этап затронул образовательные учреждения. Студенты снова могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом окончательный выбор формата проведения вступительных испытаний остается за учреждением: как будет проходить набор, очно или дистанционно.

Новый учебный год планируется начать в Москве 1 сентября.

Также с понедельника заработали секции и кружки, культурные центры и досуговые организации. Начнут работу аттракционы, детские развлекательные центры, дискотеки и летние лагеря. Условие: количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

Все еще запрещено проводить зрелищные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия на открытом воздухе.

Сняты все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и иных видов деятельности. Остаются только санитарные требования Роспотребнадзора. По решению руководства компаний сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места в офисах и на предприятиях, либо продолжить работу из дома, дистанционно.