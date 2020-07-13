МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Кабинет министров занимается разработкой нового национального проекта в сфере туризма, который приведёт к общему знаменателю все задачи по развитию отрасли в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас очень важно включить в перечень новый нацпроект в сфере туризма и гостеприимства. Мы сейчас по поручению премьера его разрабатываем. Представим на рассмотрение и приведём практически к общему знаменателю все задачи по развитию туризма в нашей стране, откроем нашу страну для наших граждан", — сказал он на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.