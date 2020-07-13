МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. У властей России есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе совещания с кабмином по вопросам национальных проектов. Путин поручил за 3 месяца скорректировать нацпроекты с учетом реалий

"Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", — заявил президент после доклада вице-премьера Михаила Мишустина.

"Поэтому я прошу правительство в целом — ну и вас, как человека, который отвечает за эту сферу деятельности — уделить этому направлению особое внимание", — обратился Путин к вице-премьеру России Марату Хуснуллину, который курирует вопросы строительства в стране.

Глава государства назвал реалистичной озвученную вице-премьером цель, что 5 миллионов российских семей могут получить жилье уже к 2026 году. При этом Путин добавил, что можно добиться и большего.

"Надо только ставить перед собой амбициозные цели", — отметил президент.

Напомним, что сегодня Путин проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ходе совещания Хуснуллин доложил о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

На фоне пандемии коронавируса в России весной была запущена программа льготного ипотечного кредитования по ставке в 6,5%. Это предложение распространяется только на первичный рынок жилья (новостройки).

В первой редакции эта программа охватывала предложения на рынке жилья до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Позднее Путин поручил поднять планку: до 6 млн рублей и до 12 млн рублей соответственно.

Срок действия программы — до 1 ноября 2020 года.