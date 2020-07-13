МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на фоне ситуации с коронавирусом ожидает операционного убытка авиакомпаний РФ в 2020 году на уровне 350 миллиардов рублей, следует из презентации АЭВТ.

"Операционный убыток российских авиакомпаний… 2020 (оценка)… —350 (миллиардов рублей — ред.)", — говорится в презентации, представленной в ходе заседания подкомиссии РСПП по авиационной и космической деятельности вице-президентом ассоциации Борисом Карповичем.

"По нашим оценкам, по оценкам АЭВТ, мы приблизительно выходим на минус 350 миллиардов. Первый квартал — минус 55 миллиардов, второй — минус 150 миллиардов", — сказал Карпович.

Он также отметил, что, по оценкам Минтранса РФ, в 2020 году ожидается снижение объемов перевозок на 53%. "То есть мы говорим о цифре приблизительно 50 миллионов (человек — ред.)", — уточнил Карпович.

Росавиация ранее сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос в три раза по сравнению с маем, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 77,5%.